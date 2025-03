ConvertFlow

convertflow.com

ConvertFlow est le générateur d'entonnoirs tout-en-un pour le commerce électronique. Créez, testez et personnalisez des fenêtres contextuelles, des formulaires, des quiz, des recommandations de produits, des pages de destination et bien plus encore – aucun codage ni développeur n'est nécessaire. AVANT CONVERTFLOW : votre entonnoir de conversion est un désordre chaotique d'applications, de plugins, de scripts et de zaps. Ce n'est pas personnalisé. Les rapports prêtent à confusion. Apporter des modifications prend des semaines à attendre les développeurs. Augmenter les revenus signifie payer pour plus de trafic. APRÈS CONVERTFLOW : toutes les campagnes de conversion de votre boutique sont organisées dans un seul tableau de bord. Le reportage est clair. Exécuter des expériences en entonnoir est simple. Apporter des modifications prend quelques minutes avec le générateur d'entonnoir. Vous augmentez le ROAS et maximisez les revenus par visiteur du site Web. Lancez des entonnoirs de croissance de liste : • Développez votre liste de courriers électroniques et de SMS plus rapidement en ciblant des offres personnalisées sur les acheteurs nouveaux et connus. • Choisissez parmi plus de 100 modèles d'abonnement à la liste. • Lancez des fenêtres contextuelles, des barres autocollantes, des intégrations et des pages de destination. et plus • Synchronisation avec Klaviyo, Attentive, MailChimp, etc. Lancez des entonnoirs de quiz sur les produits : • Les quiz sur les produits révèlent les préférences des acheteurs, segmentent les acheteurs dans les bonnes audiences et font des recommandations de produits personnalisées • Modèles de quiz pour un large éventail de secteurs • Affichage sous forme de popups, de pages et de formats intégrables • Recommandations de produits conditionnelles à l'aide de réponses et de scores • Synchronisez les réponses avec Klaviyo, Attentive, MailChimp, etc. Lancer les entonnoirs de vente incitative du panier : • Développez l'AOV avec des ventes incitatives en 1 clic et ventes croisées du panier • Déclencheurs basés sur le produit qui vient d'être ajouté au panier • Afficher les ventes croisées sous forme de popups, sur les pages et avec des intégrations • Les acheteurs peuvent tout ajouter produits au panier en un seul clic • Ciblez les ventes croisées sur les segments d'abonnés fidèles. Lancez les entonnoirs d'abandon de panier : • Empêche l'abandon du panier avant qu'il ne se produise en faisant des offres aux acheteurs sortants. • Se déclenche sur le bureau lorsque la souris se déplace pour quitter ou sur mobile lorsque le bouton de retour est activé. est cliqué • Déclenche des séquences d'e-mails et de SMS d'abandon de pré-panier. Créez des entonnoirs de page de destination : • Créez et testez des pages de destination qui correspondent à vos campagnes publicitaires, sans attendre les développeurs. • Choisissez parmi des dizaines de modèles de pages de destination. • Créez Entonnoirs de vente personnalisés en plusieurs étapes • Hébergez des pages sur votre propre domaine personnalisé, synchronisez-les avec les pages Shopify ou intégrez-les n'importe où