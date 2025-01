Logiciel de capture de leads - Applications les plus populaires - Qatar

Digioh

digioh.com

Générez une augmentation de plus de 3 % des conversions avec Digioh ! Profitez d'une collecte de contacts, de quiz, d'enquêtes, de pages de destination et de centres de préférences faciles, tous conçus pour capturer, converger et convertir davantage de données zero-party ! Développez votre liste de marketing par e-mail et SMS, capturez des données Zero Party et générez plus de ventes grâce à des quiz de recommandation de produits à fort taux de conversion, des formulaires attrayants en plusieurs étapes, des enquêtes sur site et par e-mail, des pages de destination et des centres de préférences. Profitez pleinement de la puissance des données et récoltez rapidement les fruits d’expériences personnalisées sur site, par e-mail, par SMS et de reciblage. Digioh permet aux spécialistes du marketing de collecter plus de données zéro partie consenties par les consommateurs que n'importe quelle plateforme du marché et d'exploiter ces données sur TOUS les canaux de marketing, à l'échelle micro et macro. Augmentez vos conversions en lançant des quiz sur les recommandations de produits, en mettant en œuvre des enquêtes pour en savoir plus sur vos clients et en poursuivant la conversation par e-mail ou SMS sur la base de ces informations - augmentant ainsi la probabilité d'acquérir un nouveau client, une LTV plus élevée et des taux de désinscription inférieurs. . Avec plus de 1 400 clients, plus de 200 intégrations et 2 milliards de bits de données Zero Party collectées quotidiennement, il n'existe pas de plate-forme plus puissante que Digioh pour aider les marques à générer une croissance supplémentaire des revenus, à développer l'expérience client et à récolter et activer les données Zero Party à l'avenir. -des moyens réfléchis et innovants. Et - grâce à l'équipe de conception et de support technique à service complet de Digioh - les clients de Digioh démarrent plus rapidement, générant un retour sur investissement plus rapide et un succès progressif en 30 jours !