Constructeurs de pages de destination - Applications les plus populaires - Qatar

Act-On

act-on.com

Act-On Software fournit des solutions qui permettent aux spécialistes du marketing d'engager des cibles marketing à chaque étape du cycle de vie du client. Act-On rend les données clients exploitables afin que les spécialistes du marketing puissent rêver grand et créer des programmes d'automatisation du marketing intelligents et efficaces pour développer leurs activités et générer une valeur client plus élevée, le tout avec le délai de rentabilisation le plus rapide. Obtenez une démo : https://act-on.com/demo/ Act-On permet aux spécialistes du marketing de : • Développer et développer leurs activités à grande échelle grâce à la génération de demande B2B, aux ventes et transactions B2C et aux fonctionnalités de marketing client. Orchestrez et optimisez l’ensemble du parcours client – ​​de la sensibilisation au plaidoyer – en créant un engagement continu et personnalisé qui transforme les visiteurs en prospects, les prospects en prospects qualifiés et les prospects qualifiés en clients à vie. • Offrez des expériences de marque exceptionnelles tout au long du cycle de vie du client en automatisant les parcours d'achat, en personnalisant les communications et les campagnes, et en améliorant l'affinité et la fidélité à la marque. Tirez parti des capacités automatisées d'Act-On pour attirer de nouveaux prospects, engager vos contacts et guider les prospects vers des décisions d'achat plus fréquentes et plus lucratives. • Favoriser l'adoption de produits et la fidélisation de la clientèle mesurables en exécutant des programmes complets d'intégration et de formation, des stratégies d'adoption de produits et de fidélisation de la clientèle, ainsi que des promotions de nouveaux produits et services. Des nouveaux contacts aux partenaires fidèles, vous pouvez utiliser Act-On pour engager votre public, les transformer en ambassadeurs de la marque et les inciter à revenir pour en savoir plus. Avec des rapports et des analyses interactifs et dynamiques pour évaluer, présenter et améliorer les performances, la plateforme Act-On est conçue pour offrir une valeur marketing de croissance aux entreprises et aux spécialistes du marketing de toute taille, forme, emplacement et échelle. Les fonctionnalités de la plate-forme incluent : • Parcours d'achat automatisés et adaptables • Intégrations approfondies avec les principaux systèmes CRM et conférences Web • Suivi de l'engagement des visiteurs du site Web et rapports d'intention • Notation, segmentation et entretien dynamiques des prospects • Écoute, prospection, publication et plaidoyer sur les réseaux sociaux • Facile -pour concevoir des formulaires Web, des pages de destination et des modèles d'e-mails • Envoi d'e-mails transactionnels et déclenchés par des événements • Tarification active basée sur les contacts pour la facturation de l'utilisation réelle Nous obtenons du marketing. Nous comprenons vos défis. Et nous sommes là pour vous aider à exceller avec chaque client et chaque campagne.