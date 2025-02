Sites de recherche d'emploi - Applications les plus populaires - Tchad

Indeed

Indeed est un moteur de recherche américain d'offres d'emploi à l'échelle mondiale, lancé en novembre 2004. Il s'agit d'une filiale de la société japonaise Recruit Co. Ltd. et son siège social est situé à Austin, au Texas, et à Stamford, dans le Connecticut, avec des bureaux supplémentaires dans le monde entier. En tant que moteur de recherche mono-thème, c'est également un exemple de recherche verticale. Indeed est actuellement disponible dans plus de 60 pays et 28 langues. En octobre 2010, Indeed.com a dépassé Monster.com pour devenir le site d'emploi le plus fréquenté aux États-Unis. Le site regroupe des offres d'emploi provenant de milliers de sites Web, notamment des sites d'emploi, des cabinets de recrutement, des associations et des pages de carrière d'entreprise. Ils génèrent des revenus en vendant des offres d'emploi et des fonctionnalités de CV premium aux employeurs et aux entreprises qui embauchent. En 2011, Indeed a commencé à permettre aux demandeurs d'emploi de postuler directement à des emplois sur le site Indeed et à proposer la publication et le stockage de CV.