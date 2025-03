Logiciel de gestion des descriptions de poste - Applications les plus populaires

UInclude

UInclude est une plateforme qui génère le processus de recrutement le plus équitable et le plus efficace pour les employeurs. Nos solutions technologiques basées sur des données et des recherches en psychologie comportementale aident les organisations à accroître la qualité et la diversité de leurs bassins de candidats tout en leur permettant d'économiser du temps et de l'argent. L'outil d'écriture inclusif d'UInclude optimise les supports de recrutement pour un attrait et des taux de candidature plus élevés. Il identifie tous les cas de langage à caractère sexiste et racialement exclusif, et aide à intégrer des thèmes inclusifs dans les descriptions de poste.