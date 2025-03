TalVista

talvista.com

TalVista est une plateforme SaaS d'aide à la décision en matière de recrutement pour la diversité. TalVista est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à accroître leur bassin de candidats diversifiés et à augmenter la probabilité que des candidats diversifiés progressent dans le processus de recrutement en fonction de leur expérience, de leurs compétences et de leurs qualifications plutôt que d'être refusés en raison de leur sexe, de leur race, de leur origine ethnique, de leur orientation. croyance ou capacité physique. Avec la technologie, la formation à la diversité est renforcée et permet de modifier les comportements plutôt que de s'appuyer sur la théorie ou la mémoire d'un membre. TalVista améliore le recrutement diversifié de trois manières. Optimisation de la description de poste – Grâce à notre optimisation de description de poste, nous analysons la description de poste et identifions les mots problématiques, sur la base de recherches, qui ont démontré qu'ils dissuadaient les candidats sous-représentés de postuler à un emploi. Nous sommes la seule plateforme qui va au-delà de la parité hommes-femmes, par rapport aux autres plateformes du marché, pour garantir que le bassin de candidats le plus large et le plus diversifié soit attiré par le poste. Examen du curriculum vitae rédigé – Nous avons numérisé le processus d’examen du curriculum vitae du candidat. Nous traitons les documents PDF et MSWord et identifions les informations d'identification personnelle dans le CV. Nous supprimons ensuite le nom du candidat, son URL d'identification personnelle et son adresse e-mail. Une rédaction supplémentaire peut être activée pour « bloquer » les photographies, les noms d'école/université et d'entreprise. Le responsable du recrutement évalue en fonction des compétences et de l'expérience plutôt que de se concentrer sur un nom pouvant désigner un sexe, une race ou une origine ethnique. Aucune autre plateforme ne rédige le CV original. Entretiens structurés – Nos entretiens structurés concentrent l'intervieweur sur ce qui compte le plus, les critères fondamentaux du poste. Les enquêteurs peuvent se voir attribuer des questions en fonction de leur expertise. Les enquêteurs sont habilités à se concentrer sur chaque réponse et à recueillir des notes essentielles lors de chaque réponse, puis à s'y référer pendant le processus de notation une fois le candidat excusé.