Logiciel de gestion des descriptions de poste - Applications les plus populaires - Turkménistan

Workable

workable.com

Aujourd’hui et surtout dans les années à venir, chaque entreprise cherchera à exploiter la puissance de l’IA pour améliorer les performances et la productivité dans toutes les fonctions et tous les départements. Ce changement rapide de comportement, motivé par l’adoption généralisée de l’IA, va fondamentalement changer le paysage du recrutement et des RH. Workable est à l'avant-garde de cette transformation, proposant une suite de produits qui exploitent notre IA exclusive développée à partir du traitement de 260 millions de candidats et de plus de 1,5 million d'embauches. La mission de Workable est de multiplier par 10 la productivité RH de votre entreprise. Workable Recruiting est un système de suivi des candidats de classe mondiale qui améliore les recruteurs et les responsables du recrutement. Workable AI facilite la plupart des tâches chronophages telles que le sourcing, la sélection, l'envoi d'e-mails, la génération de descriptions de poste et de kits d'entretien, et bien plus encore. Workable est étroitement intégré à tous les principaux sites d'emploi et offre toutes les fonctionnalités recherchées par les meilleures équipes de recrutement. Workable HR permet une gestion des employés de bout en bout avec un système hautement configurable qui gère en toute sécurité les données des employés, gère les congés, s'intègre à la paie, et bien plus encore, le tout en un seul endroit. Jobs by Workable est un site d'emploi qui met en relation des millions de candidats avec des opportunités dans des entreprises propulsées par Workable. Workable a aidé plus de 27 000 entreprises dans plus de 100 pays à trouver, embaucher et gérer les meilleurs talents. Nous apportons des améliorations de productivité sans précédent dans les ressources humaines et le recrutement, garantissant ainsi à nos clients de garder une longueur d'avance dans un paysage technologique en évolution rapide.