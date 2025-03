Veritone

Veritone Attribute transforme l'attribution marketing dans la diffusion multimédia, en utilisant une technologie basée sur l'IA qui fournit des mesures de performances en temps quasi réel pour les publicités dans tous les formats de diffusion, y compris les spots programmés et non programmés (lectures en direct, promotions de mentions organiques). Veritone Attribute exploite les données des publicités diffusées et les met en corrélation avec les analyses des sites Web des annonceurs. Avec Attribute, les diffuseurs multimédias peuvent démontrer leur valeur numérique dans leurs campagnes de diffusion, ce qui se traduit par une satisfaction accrue des annonceurs et une augmentation des revenus. Informations rapides : collectez et affichez des données de campagne riches et robustes en temps quasi réel Configuration flexible : personnalisable en fonction de chaque client, annonceur et campagne Très visuel : le tableau de bord offre des visualisations simples et partageables des données d'attribution. Apprenez-en davantage sur https://www.veritone. com/applications/attribut.