Plateformes d'analyse IoT - Applications les plus populaires - Thaïlande

Datadog est la plateforme de surveillance, de sécurité et d'analyse destinée aux développeurs, aux équipes d'exploitation informatique, aux ingénieurs de sécurité et aux utilisateurs professionnels à l'ère du cloud. La plateforme SaaS intègre et automatise la surveillance de l'infrastructure, la surveillance des performances des applications et la gestion des journaux pour fournir une observabilité unifiée et en temps réel de l'ensemble de la pile technologique de nos clients. Datadog est utilisé par des organisations de toutes tailles et dans un large éventail de secteurs pour permettre la transformation numérique et la migration vers le cloud, favoriser la collaboration entre les équipes de développement, d'exploitation, de sécurité et commerciales, accélérer la mise sur le marché des applications, réduire le temps de résolution des problèmes et sécuriser les applications. et l'infrastructure, comprendre le comportement des utilisateurs et suivre les indicateurs commerciaux clés.