Logiciel de planification d'entretiens - Applications les plus populaires - Ouzbékistan

Evie

evie.ai

Evie est la meilleure coordinatrice de recrutement en IA au monde, aidant les recruteurs à prendre en charge le travail fastidieux de planification des entretiens tout en gardant le contact humain. Marta Brockwell, Consultante en Acquisition de Talents chez Siemens, dit ceci à propos d'Evie : « Je planifie près d'une centaine d'entretiens par mois et avec Evie, j'économise 30 % de mon temps ! Cela m'a permis de me concentrer sur les tâches vraiment importantes comme la recherche de candidats et de consacrer plus de temps à la recherche des meilleurs talents susceptibles de rejoindre notre entreprise. J'utilise également Evie pour envoyer automatiquement les bonnes informations (pièces jointes, instructions, etc.) aux candidats et aux responsables du recrutement, ce qui me fait gagner encore plus de temps et garantit une expérience cohérente pour tous nos candidats et intervieweurs. Evie a également bien interagi avec nos candidats, leur offrant une expérience fluide. L'équipe d'Evie est incroyablement réactive et c'est un plaisir de travailler avec elle. Même avec l'automatisation, les recruteurs d'aujourd'hui ont encore du mal à jongler avec les entretiens, épater les candidats et gagner la guerre des talents. 54 % des recruteurs souhaitent que la planification des entretiens soit automatisée. Libérez les recruteurs des problèmes de planification des entretiens avec Evie, la meilleure planification d'entretiens de sa catégorie optimisée par l'IA, permettant une expérience collaborative entre les intervieweurs et les candidats et obtenez : • 10 fois plus rapide dans la planification des entretiens • 2 fois la réduction des replanifications • 30 % de gain de temps dans un Journée des recruteurs Contactez [email protected] pour planifier une démo et un essai gratuit.