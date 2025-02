Logiciel de planification d'entretiens - Applications les plus populaires - Somalie

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now est la seule suite RH tout-en-un basée sur le cloud qui s'adapte à votre façon de travailler. Construit sur une base de données unique, ADP Workforce Now propose des fonctionnalités de gestion des ressources humaines, de paie, d'avantages sociaux, de gestion des talents, de gestion du temps et de la main-d'œuvre, d'apprentissage et d'analyse, ainsi que de retour au bureau. Gérer vos collaborateurs n’a jamais été aussi simple. ADP Workforce Now vous équipe des outils non seulement pour suivre les informations RH, mais aussi pour vous aider à gérer votre main-d'œuvre et à prendre des décisions basées sur les données. Et au fur et à mesure de votre croissance, vous pouvez ajouter les fonctionnalités dont vous avez besoin. Offrez à tous les niveaux de votre organisation des outils et des fonctionnalités spécialement conçus pour offrir une expérience engageante aux dirigeants d'entreprise, aux gestionnaires et aux employés. • Tout-en-un : une plateforme RH configurable pour gérer efficacement toutes vos fonctions de gestion du personnel (paie, ressources humaines, temps, talents et avantages sociaux) au sein d'une seule base de données. • Conformité assurée : notre sécurité de pointe assure la sécurité de vos données, tandis que notre expertise approfondie en matière de conformité et nos solutions vous aident à protéger votre entreprise. • Facilité d'utilisation : fonctionnalités innovantes et faciles à utiliser à portée de main, facilitant le travail de manière adaptée à vos besoins tout en offrant une meilleure expérience à votre personnel. • Aperçu du flux de travail : prenez des décisions en toute confiance, informé par les informations de la base de données de main-d'œuvre la plus riche et la plus robuste du secteur. • Écosystème intégré et connecté : élargissez vos capacités de gestion des ressources humaines avec le plus grand écosystème RH qui s'intègre facilement et en toute sécurité aux principales solutions tierces. Connectez-vous facilement avec des partenaires essentiels tels que des comptables, des courtiers et des prestataires financiers. PAIE. Gagnez du temps et réduisez les erreurs grâce à la suite tout-en-un spécialement conçue pour vous aider à gérer votre entreprise et à répondre à vos besoins de conformité.