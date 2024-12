Logiciel de planification d'entretiens - Applications les plus populaires - Malawi

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Un logiciel de planification d'entretiens avec les candidats, également appelé logiciel de planification d'entretiens, automatise le processus de planification des entretiens avec les candidats. Il améliore l'efficacité du personnel RH et des recruteurs en rationalisant le processus d'entretien et en améliorant l'expérience du candidat. Ces outils remplacent les échanges prolongés de courriers électroniques et les appels téléphoniques fastidieux, permettant aux équipes RH, aux responsables du recrutement et aux recruteurs de suivre les entretiens à venir en temps réel. Ils exploitent les calendriers des responsables du recrutement et des enquêteurs pour déterminer les moments optimaux pour planifier les écrans téléphoniques, les entretiens avec un panel sur site et les entretiens vidéo. Les fonctionnalités clés incluent généralement l'intégration avec la messagerie électronique et les calendriers, des modèles d'e-mails pré-remplis, des options de reprogrammation et des rappels automatisés pour les intervieweurs et les candidats par e-mail ou par SMS. Les logiciels de planification d'entretiens s'intègrent souvent de manière transparente aux systèmes de suivi des candidats (ATS) et sont couramment utilisés aux côtés des plateformes d'entretien vidéo.