Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent est une solution EOR globale qui vous permet de vous concentrer sur le développement d'une entreprise et d'une équipe de classe mondiale. En tant que partenaire, nous vous offrons la flexibilité nécessaire pour embaucher les meilleurs talents internationaux, sans avoir à créer une entité locale coûteuse. En tant qu'employeur de référence, nous vous facilitons le recrutement à distance partout dans le monde. Nous nous chargeons de toutes les tâches d'administration de l'emploi et de conformité dans 160 pays, tout en dotant vos employés des outils et du soutien dont ils ont besoin pour se sentir partie intégrante de votre équipe. Nous comprenons que votre temps est précieux et que vous avez besoin d'un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance pour garder les choses aussi simples que possible afin que vous puissiez continuer à gérer votre entreprise. ‍Employez n'importe où. Soyez omniprésent.