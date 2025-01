Logiciel de newsletter interne - Applications les plus populaires - Qatar

Sociabble

Sociabble propose des solutions d'entreprise haut de gamme et axées sur le mobile pour la communication interne, la défense des droits des employés et l'engagement des employés. Software as a Service (SaaS), notre plateforme regroupe des contenus issus des canaux officiels de l'entreprise (réseaux sociaux, sites internet des entreprises, etc.) et des plateformes de curation, ainsi que des contenus suggérés par les utilisateurs de la plateforme (UGC) et les administrateurs. Le contenu est personnalisé et organisé en canaux thématiques et peut être consulté sur mobile, ordinateur de bureau, intranet, réseaux sociaux d'entreprise et écrans d'affichage. Le contenu autorisé peut être partagé en un clic sur les profils de réseaux sociaux de l’utilisateur. Au-delà de la consommation de contenu, les employés peuvent également participer à des quiz et à des enquêtes intégrés. Sociabble utilise l'activation, les récompenses et la reconnaissance des utilisateurs à différents niveaux de l'expérience utilisateur pour maximiser l'engagement. La plateforme unique de communication et de défense des droits des employés de Sociabble rend les communications faciles, rapides et engageantes. Les employés sont mieux informés des actualités et des mises à jour de l'entreprise et de leur lieu de travail, ce qui se traduit par une main-d'œuvre plus engagée et plus influente. Les entreprises peuvent étendre l’utilisation de Sociabble à leurs partenaires, influenceurs externes ou fans de la marque. Lancé en 2014 par une équipe d'entrepreneurs expérimentés dans les technologies de gestion d'actifs numériques, les médias sociaux et le marketing de contenu, Sociabble est actuellement utilisé dans plus de 80 pays et a acquis certains des clients les plus prestigieux au monde, notamment Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal et PwC. Basée à Paris, en France, Sociabble est également présente à New York, Londres et Mumbai.