Les employeurs de choix utilisent un moteur d'équipe pour recruter, conserver, engager et améliorer leurs effectifs sur le terrain. Team Engine est une suite d'automatisation RH qui aide les entreprises en croissance à surmonter les meilleurs talents et à mettre en œuvre les meilleures pratiques dans l'engagement des employés. Les organisations peuvent dire au revoir aux processus manuels, décousus et longs et bonjour à un logiciel intuitif et personnalisable qui exécute automatiquement les composants critiques et sensibles au temps d'une stratégie de talent exceptionnelle. Actuellement utilisé par des centaines d'entreprises en pleine croissance, la plate-forme de communication en texte en texte de Team Engine répond aux besoins uniques des organisations avec une main-d'œuvre distribuée dans le domaine. C'est parce que les travailleurs de terrain recherchent la vitesse et la simplicité, à la fois dans le processus d'embauche et dans leur travail quotidien. Avec Team Engine, les organisations peuvent surmonter les défis d'engagement uniques à leur industrie pour surpasser et embaucher les meilleures personnes en premier, puis générer la rétention et l'engagement avec des opportunités de communication et de rétroaction cohérentes. Le moteur d'équipe aidera les organisations: * Trouvez et embauchez des gens formidables: automatiser les tâches redondantes du processus d'embauche afin qu'ils puissent ajouter de la valeur là où cela compte le plus. * Motiver et retenir des employés de qualité: faites passer de nouvelles embauches avec un bon départ avec structuré en tête-à-tête et la possibilité de fournir des commentaires sur l'expérience. * Exécuter et s'améliorer en continu: établir une connexion à travers l'entreprise pour faire le travail, créer des processus efficaces et nourrir une culture de croissance et de développement. Un aperçu de la façon dont Team Engine aide: * Envoyer des SMS avec des employés sans bureau et des candidats * Messagerie automatisée pour les communications sensibles au temps (par exemple, les rappels d'entrevue et les délais ouverts d'inscription) * Publicité de recrutement intégrée sur Craigslist, Facebook et Instagram * Communications traduites pour les espagnols * Un centre centralisé pour organiser toutes les activités de recrutement et les détails des candidats * Diversification de l'approvisionnement des candidats pour une plus grande portée