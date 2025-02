Logiciel de communication interne - Applications les plus populaires - Tunisie

Matilda Workspace

Le tout nouvel espace de travail tout-en-un pour les équipes modernes Adoptant le concept d'espace de travail unifié, Matilda rassemble une suite puissante d'applications de premier ordre en un seul endroit, permettant aux équipes du monde entier de se connecter, de créer, de coordonner et de satisfaire leurs clients sans effort. Avec pour mission de simplifier la technologie, Matilda permet aux organisations de faire plus avec moins, ce qui en fait un outil essentiel aussi bien pour les startups que pour les entreprises Fortune 500. Principales caractéristiques : -Applications puissantes incluses : Matilda est livrée avec une suite d'applications puissantes, notamment Docs, Projets, Tables, Chat, Clients et Copilot, garantissant que les équipes disposent de tous les outils dont elles ont besoin pour réussir. - Créez facilement : avec Docs, les équipes peuvent co-éditer en temps réel, ce qui rend la création et la coordination de documents transparentes. Cette fonctionnalité vise à remplacer Google Docs, Notion et Coda, en offrant une expérience plus intégrée et efficace. - Gestion de projet rationalisée : la fonctionnalité Projets de Matilda permet une gestion et un suivi sans effort de chaque aspect de vos projets. Avec des fonctionnalités telles que la planification automatique, il est conçu pour remplacer des outils comme Jira, Trello et Asana. - Gestion avancée des données : bien que les tableaux soient bientôt disponibles, ils promettent de redéfinir la gestion des données en synchronisant les données provenant de centaines de sources ou en créant de nouvelles collections, visant à remplacer des outils comme Airtable, Notion et Segment. - Communication transparente : Chat rassemble toutes les communications d'équipe en un seul endroit, intégrées dans les projets, les tâches et les documents, offrant une alternative à Slack et MS Teams. - Gestion de la relation client : la fonctionnalité Clients, qui sera bientôt disponible, permettra aux équipes de suivre sans effort les prospects et de gérer les interactions avec les clients dans une interface rationalisée, visant à remplacer Salesforce et Hubspot. - Assistance basée sur l'IA : Copilot propose des assistants d'IA personnalisés pour aider à automatiser et rationaliser les flux de travail, dans le but de remplacer les outils d'IA tels que ChatGPT et Google Bard. Conclusion : Matilda Workspace se distingue comme une solution globale qui promet non seulement de rationaliser et de simplifier la façon dont les équipes travaillent, mais qui embrasse également l'avenir grâce à ses capacités basées sur l'IA et son engagement en faveur du développement durable. Que vous gériez des projets, coordonniez avec votre équipe, gériez les relations clients ou exploitiez l'IA pour l'automatisation, Matilda Workspace fournit une plate-forme intuitive, puissante et adaptable permettant à chaque type d'équipe de prospérer. Essayez Matilda aujourd'hui et découvrez le travail du futur, conçu pour vous aider à réaliser des projets à temps, à chaque fois.