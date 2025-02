Logiciel de communication interne - Applications les plus populaires - Thaïlande

OurPeople

ourpeople.com

Problème avec les communications d'équipe? Ne cherchez pas plus loin - à l'âge de l'entreprise fournira exactement ce qui est nécessaire! Ourpeople est une technologie innovante d'abord mobile qui permet aux petites, moyennes et entreprises de mieux communiquer avec tout le monde. La plate-forme propose des méthodes de livraison exclusives qui ciblent le bon public, en utilisant des balises pour garantir que tous ceux qui ont besoin de recevoir le message. Ourpeople fournit de nombreux outils pour améliorer la communication, l'engagement et la formation pour les équipes de première ligne. Pourquoi utiliser nos gens? * Mises à jour importantes, directement à vous. Les utilisateurs peuvent dire au revoir au défilement et bonjour aux messages ciblés. Plus de courriels sans fin «à tous» - voir ce qui est pertinent. Les notifications de réunion urgente ou les mises à jour cruciales de sécurité sont livrées instantanément à leur téléphone ou à leur appareil de choix. * Chat instantané. Les utilisateurs peuvent obtenir directement les réponses dont ils ont besoin avec le chat d'équipe pour des groupes ou des individus, conçus en pensant aux personnes occupées. Les chats peuvent être organisés par emplacement, projet ou équipe en quelques secondes sur leur téléphone, téléchargez simplement et commencez à discuter. * Tout en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent trouver et partager des fichiers de partout où ils travaillent. L'accès au centre de connaissances de OurPeople à partir de leur téléphone fournit les dernières versions de vidéos importantes, de PDF, de documents texte, etc. Tout est à portée de main, sans besoin de bureau ou d'ordinateur. * Formulaires et listes de contrôle. Les tâches quotidiennes sont simplifiées, permettant aux utilisateurs de enregistrer rapidement des informations importantes. La plate-forme élimine le chaos papier, les documents perdus et le mauvais dépôt. L'équipe utilise les mêmes formulaires de la même manière chaque jour - remplissez le formulaire et faites le travail. * Échangez des changements de votre téléphone. Les utilisateurs peuvent rester au courant des modifications et des échanges sans vérifier les e-mails. La fonction de décalage ouverte de OurPeople permet à toute l'équipe de se connecter, de suivre et de couvrir les quarts de travail. Ils peuvent le réserver, le confirmer et il est enregistré - accessible à partir de n'importe quel appareil.