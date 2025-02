Logiciel de communication interne - Applications les plus populaires - Singapour

Podbean

podbean.com

Démarrez un podcast exactement comme vous le souhaitez. Avec Podbean, vous bénéficiez d'un package complet : hébergement de podcast fiable, stockage et bande passante illimités, outils promotionnels, publicité pour les podcasts et contenu premium. Plus de 180 000 personnes choisissent Podbean pour créer leurs superbes podcasts. Podbean est un service de publication et de monétisation de podcasts, proposant des forfaits d'hébergement gratuits et premium aux particuliers et aux entreprises. Podbean offre une interface conviviale qui intègre des outils de publication, de gestion, de syndication et d'analyse dans un package de podcasting facile à utiliser. Ce système basé sur le Web permet aux utilisateurs de publier, gérer et promouvoir des podcasts dans un environnement de type blog pointer-cliquer, nécessitant des connaissances techniques minimales. Les outils de partage et d'intégration de Podbean permettent aux éditeurs d'intégrer facilement des podcasts dans leurs propres sites Web, blogs et réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube et WordPress. L'application Podbean est l'une des applications de podcast les plus populaires pour iOS et Android, et peut également être utilisée pour lire des podcasts via Amazon Alexa. C’est une excellente option pour les auditeurs de podcasts qui souhaitent profiter de leurs podcasts préférés n’importe où et à tout moment. Les podcasteurs peuvent également enregistrer et publier directement depuis l'application Podbean.