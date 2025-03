Logiciel de test interactif de sécurité des applications (IAST) - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

GuardRails

guardrails.io

GuardRails est une plate-forme de sécurité de bout en bout qui facilite AppSec pour les équipes de sécurité et de développement. Nous analysons, détectons et fournissons des conseils en temps réel pour corriger rapidement les vulnérabilités. Approuvé par des centaines d'équipes à travers le monde pour créer des applications plus sûres, GuardRails s'intègre de manière transparente dans le flux de travail des développeurs, analyse silencieusement pendant qu'ils codent et montre comment résoudre les problèmes de sécurité sur place via une formation juste à temps. GuardRails s'engage à maintenir le bruit à un niveau faible et à signaler uniquement les vulnérabilités à fort impact et pertinentes pour votre organisation. GuardRails aide les organisations à déplacer la sécurité partout et à créer un pipeline DevSecOps solide, afin qu'elles puissent commercialiser plus rapidement sans risquer la sécurité.