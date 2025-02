Logiciel de test interactif de sécurité des applications (IAST) - Applications les plus populaires - Slovénie

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (également écrit opentext) est une entreprise canadienne qui développe et vend des logiciels de gestion de l'information d'entreprise (EIM). OpenText, dont le siège social est à Waterloo, Ontario, Canada, est la plus grande entreprise de logiciels du Canada en 2014 et est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada. 2016 par Mediacorp Canada Inc. Les applications logicielles OpenText gèrent le contenu ou les données non structurées pour les grandes entreprises, les agences gouvernementales et les sociétés de services professionnels. OpenText vise avec ses produits à répondre aux exigences de gestion de l'information, notamment la gestion de grands volumes de contenu, la conformité aux exigences réglementaires et la gestion de l'expérience mobile et en ligne. OpenText emploie plus de 14 000 personnes dans le monde et est une société cotée en bourse, cotée au NASDAQ (OTEX). et la Bourse de Toronto (OTEX).