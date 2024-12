Outils et plateformes AIOps

Logiciel de planification et d'ordonnancement avancés (APS)

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Logiciel de comptes fournisseurs (AP) et d'analyse des dépenses

Logiciel de comptabilité et de finance

Logiciel d'expériences Web et de contenu basé sur un compte

Photo et vidéo

Musique et audio

Santé et bien-être

Graphisme et design

Nourriture et boissons

Logiciel de test interactif de sécurité des applications (IAST) - Applications les plus populaires - Malawi Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel Interactive Application Security Testing (IAST) examine le code d'une application de l'intérieur pendant son exécution pour identifier les vulnérabilités de sécurité. Cette approche contraste avec les tests statiques de sécurité des applications (SAST), qui analysent le code sans l'exécuter, et les tests dynamiques de sécurité des applications (DAST), qui effectuent des tests depuis l'extérieur de l'application en utilisant une méthode de boîte noire. IAST offre un processus de test plus rapide que SAST, ce qui le rend attrayant pour les équipes axées sur la livraison continue. Cependant, la vitesse d'IAST présente un compromis : il fournit une analyse moins complète que SAST, car il n'évalue le code qu'à des points spécifiques définis par les testeurs. Le logiciel IAST alerte les testeurs des vulnérabilités dès qu'elles sont détectées et fournit des suggestions de mesures correctives pour faciliter la résolution des problèmes.