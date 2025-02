Logiciel d'assistants virtuels intelligents - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Dixa

dixa.com

Dixa permet aux entreprises de fournir le service client tel qu'il est censé être. Dixa aide les responsables du service client à créer des expériences simples pour les clients et les équipes qui fidélisent. Dixa offre aux équipes une vue unifiée de toutes les conversations, aux clients la possibilité de les contacter sur leur canal préféré et aux dirigeants les informations nécessaires pour améliorer continuellement l'expérience de service. La plateforme de service client conversationnel de Dixa combine une IA puissante avec une touche humaine pour offrir une expérience de service hautement personnalisée qui évolue à mesure que votre entreprise se développe. Les équipes et leurs clients bénéficient d'une plus grande satisfaction tandis que l'automatisation contribue à accroître l'efficience et l'efficacité des services, ce qui génère finalement une réelle valeur commerciale. L'équipe dédiée à la réussite client de Dixa veille à ce que vous soyez opérationnel rapidement et s'associe à vous dans votre cheminement vers la réalisation de ce que Dixa appelle l'amitié client. Dixa alimente plus de 30 millions de conversations par an et jouit de la confiance de grandes marques telles que Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print et Wistia. Apprenez-en davantage en visitant dixa.com. Grâce aux fonctionnalités de reconnaissance des clients, Dixa permet de connaître vos clients dès qu'ils vous contactent. Dixa le fait en affichant instantanément l'historique des conversations de chaque client avec votre entreprise dans une chronologie ainsi que l'historique de ses commandes. Cela garantit que les équipes disposent des informations dont elles ont besoin pour répondre plus rapidement aux demandes des clients tout en fournissant une assistance plus personnalisée. Une tarification flexible et une évolutivité mondiale vous permettent de ne payer que ce dont vous avez besoin et d'augmenter ou de réduire votre offre sans coûts ni efforts supplémentaires. Tous les types de conversations (téléphone, e-mail, chat, Facebook Messenger, Instagram, Twitter et WhatsApp) sont placés dans des files d'attente et automatiquement acheminés vers les agents appropriés tandis que les données de conversation sont traduites en analyses en temps réel. Les fonctionnalités de Dixa incluent la VoIP, l'IVR, le rappel, le clic pour appeler, l'enregistrement des appels, les automatisations, les réponses rapides, les widgets de chat personnalisables, les rapports en temps réel et historiques et le routage avancé. L'interface conviviale et la configuration facile de Dixa ont été conçues pour améliorer l'expérience des agents et permettre aux équipes de se concentrer sur le client et non sur le logiciel. Conçu pour les centres d'appels entrants, les centres de contact multicanaux et les petites entreprises du monde entier, Dixa fournit aux agents les outils nécessaires pour fournir un service client exceptionnel, ce qui renforce les liens entre les marques et les clients.