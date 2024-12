Logiciel d'assistants virtuels intelligents - Applications les plus populaires - Mauritanie

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Les assistants virtuels intelligents (IVA), également appelés agents virtuels et employés numériques, permettent aux entreprises d'interagir avec leurs clients de manière conversationnelle. Ces interactions simulent des conversations de type humain et se caractérisent par leur flux naturel. L'une des principales distinctions entre les IVA et les logiciels de chatbot conventionnels réside dans la sophistication de leurs capacités conversationnelles. Alors que les chatbots fonctionnent généralement sur la base de réponses prédéfinies et ont du mal à comprendre plusieurs intentions au sein d'une seule interaction, les IVA exploitent des capacités avancées de traitement du langage naturel (NLP) pour interpréter un large éventail d'intentions à partir d'un seul énoncé. De plus, les IVA peuvent comprendre des réponses pour lesquelles ils n'ont pas été explicitement programmés, grâce à leurs algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Cela leur permet d’améliorer continuellement leur compréhension de divers vocabulaires, y compris le langage familier, et de fournir des réponses plus précises et contextuellement pertinentes au fil du temps. De plus, les IVA peuvent adapter les réponses en fonction de la segmentation des utilisateurs ou d'autres informations fournies, offrant ainsi une assistance personnalisée. Les IVA sont souvent spécialisés pour des rôles professionnels ou des cas d'utilisation spécifiques, tels que le marketing, le service client et les ventes. Ils possèdent également la capacité de s'intégrer aux systèmes commerciaux existants, tels que les logiciels CRM, leur permettant d'utiliser les données générées par l'homme comme entrée pour mettre à jour ces systèmes. Pour être classé comme Assistant Virtuel Intelligent, un produit doit répondre à plusieurs critères : * PNL ou reconnaissance vocale : capacité à comprendre les requêtes conversationnelles grâce au traitement du langage naturel ou aux technologies de reconnaissance vocale. * Édition des flux conversationnels : fournir aux utilisateurs des outils pour modifier les flux conversationnels, permettant la personnalisation et l'optimisation des interactions. * Analyse des conversations : proposer des outils tels que des tableaux de bord ou des rapports pour analyser les conversations, permettant aux entreprises d'obtenir des informations sur les interactions des utilisateurs et d'améliorer les performances. * Routage humain : capacité d'acheminer les conversations vers des agents humains lorsque cela est nécessaire, garantissant ainsi une remontée transparente des demandes complexes ou des situations nécessitant une intervention humaine. * Capacités humaines en boucle : permettre aux capacités humaines en boucle de maintenir la précision et la viabilité, permettant une surveillance ou une intervention humaine pour corriger les erreurs ou améliorer les performances si nécessaire. En répondant à ces critères, les IVA permettent aux entreprises d'offrir des expériences client plus personnalisées, efficaces et engageantes via des interfaces conversationnelles.