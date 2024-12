Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel intelligent de protection des e-mails - Applications les plus populaires - Malaisie

La protection intelligente des e-mails, également connue sous le nom de sécurité de la couche humaine, fait référence à des solutions logicielles avancées visant à protéger les employés contre les cyberattaques sophistiquées basées sur les e-mails. Utilisant l'apprentissage automatique, ces outils examinent les interactions passées par courrier électronique, les comportements des utilisateurs et les menaces par courrier électronique pour identifier les risques et établir des modèles de comportement normaux. Ils fonctionnent en filtrant les e-mails entrants pour détecter et bloquer les tentatives de phishing potentielles, les pièces jointes malveillantes et les liens dangereux. De plus, ces solutions surveillent les e-mails sortants pour éviter les fuites accidentelles de données, l'exfiltration de données et l'utilisation abusive d'informations sensibles.