Logiciel intelligent de protection des e-mails - Applications les plus populaires - Saint-Christophe-et-Niévès

HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection est la seule solution sur le marché à couvrir tous les aspects de la sécurité, de la conformité et de la sauvegarde pour Microsoft 365. Choisissez parmi différentes offres adaptées aux besoins de votre entreprise et profitez d'une sécurité de messagerie de pointe qui protège contre le spam, virus, phishing et ransomwares ; ainsi que des signatures électroniques et des clauses de non-responsabilité. Vous pouvez également bénéficier d'une protection avancée contre les menaces (ATP) pour défendre vos utilisateurs contre les attaques par courrier électronique les plus sophistiquées, d'une continuité automatisée des courriers électroniques pour éviter les temps d'arrêt inattendus et d'un archivage des courriers électroniques conforme à la loi pour que tous les courriers électroniques soient sécurisés et consultables. Vous pouvez même opter pour la sauvegarde et la restauration des points de terminaison et des données Microsoft 365 dans les boîtes aux lettres, Teams, OneDrive et SharePoint. L'intégration sur mesure de 365 Total Protection avec Microsoft 365 simplifie toute votre expérience : de l'inscription à la configuration, en passant par la gestion des fonctionnalités et des utilisateurs. Sa console centrale est un mélange parfait de confidentialité des données et de facilité d'utilisation, vous permettant d'en faire plus et de vous inquiéter moins.