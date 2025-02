Services de messagerie instantanée - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Skype

skype.com

Skype est une application de télécommunications spécialisée dans la fourniture de chat vidéo et d'appels vocaux entre ordinateurs, tablettes, appareils mobiles, console Xbox One et montres intelligentes via Internet. Skype fournit également des services de messagerie instantanée. Les utilisateurs peuvent transmettre du texte, de la vidéo, de l'audio et des images. Skype autorise les appels par vidéoconférence. Fin 2010, il y avait plus de 660 millions d'utilisateurs dans le monde, avec plus de 300 millions actifs chaque mois en août 2015. À un moment donné en février 2012, il y avait 34 millions d'utilisateurs simultanément en ligne sur Skype. En mars 2020, Skype était utilisé par 100 millions de personnes sur une base mensuelle et par 40 millions de personnes sur une base quotidienne. Cela représente une augmentation de 70 % du nombre d'utilisateurs quotidiens par rapport au mois précédent, en raison de la pandémie de COVID-19. Lancé pour la première fois en août 2003, Skype a été créé par le Suédois Niklas Zennström et le Danois Janus Friis, en coopération avec Ahti Heinla. , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn et Toivo Annus, Estoniens qui ont développé le backend peer-to-peer également utilisé dans l'application de partage de musique Kazaa. En septembre 2005, eBay a acquis Skype pour 2,6 milliards de dollars. En septembre 2009, Silver Lake, Andreessen Horowitz et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ont annoncé l'acquisition de 65 % de Skype pour 1,9 milliard de dollars auprès d'eBay, ce qui attribuait à l'entreprise une valeur marchande de 2,92 milliards de dollars. Microsoft a acheté Skype en mai 2011 pour 8,5 milliards de dollars. Le siège de la division Skype se trouve au Luxembourg, mais la plupart de l'équipe de développement et 44 % de tous les employés de la division sont toujours situés à Tallinn et Tartu, en Estonie. Skype permet aux utilisateurs de communiquer sur Internet par la voix, à l'aide d'un microphone, par vidéo à l'aide d'un webcam, et par messagerie instantanée. Skype met en œuvre un modèle commercial freemium dans lequel les appels Skype à Skype sont gratuits, tandis que les appels vers des téléphones fixes et mobiles (sur les réseaux téléphoniques traditionnels) sont facturés via un système de compte utilisateur basé sur le débit appelé Skype Credit. Certains administrateurs réseau ont interdit Skype sur les réseaux d'entreprise, gouvernementaux, domestiques et éducatifs, invoquant des raisons telles qu'une utilisation inappropriée des ressources, une utilisation excessive de la bande passante et des problèmes de sécurité. Skype présentait à l'origine un système hybride peer-to-peer et client-serveur. Skype est entièrement alimenté par des super-nœuds exploités par Microsoft depuis mai 2012. Les révélations de la surveillance de masse de 2013 ont révélé que Microsoft avait accordé aux agences de renseignement un accès illimité aux super-nœuds et au contenu de communication Skype. Tout au long de 2016 et 2017, Microsoft a repensé ses clients Skype d'une manière qui a évolué Skype est passé d'un service peer-to-peer à un service Azure centralisé et a ajusté les interfaces utilisateur des applications pour rendre la messagerie texte plus importante que les appels vocaux. Skype pour Windows, iOS, Android, Mac et Linux a fait l'objet de refontes importantes et visibles.