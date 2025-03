Logiciel de paiement échelonné et d'achat maintenant, paiement plus tard (BNPL) - Applications les plus populaires - Ouzbékistan

Mondu

mondu.ai

Mondu est à l'origine de l'innovation dans le domaine des paiements B2B. En mettant les paiements B2B au niveau du B2C et en plaçant les clients au cœur du flux de paiement, Mondu garantit une expérience transparente et à la pointe de la technologie. La solution de Mondu permet aux commerçants et aux places de marché d'offrir à leurs clients professionnels en Europe et au Royaume-Uni les méthodes de paiement B2B les plus populaires et des conditions de paiement flexibles dans un environnement multicanal, en ligne et hors ligne. Le résultat est une histoire gagnant-gagnant : les clients professionnels ont la possibilité d'acheter et de payer quand ils le souhaitent, ce qui se traduit par un taux de conversion et une valeur moyenne de commande plus élevés, et, en fin de compte, stimule la croissance des commerçants et des places de marché. Mondu GmbH a été fondée en 2021 par les entrepreneurs Malte Huffmann, Philipp Povel et Gil Danziger dans le but de simplifier le trafic des paiements B2B. Mondu compte une équipe de plus de 140 professionnels talentueux issus d’horizons divers et possédant l’expérience des meilleures entreprises, dans le domaine de la technologie et ailleurs. Mondu a levé 90 millions de dollars en fonds propres et en emprunt auprès des principaux investisseurs Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective et la banque VVRB.