Logiciel de paiement échelonné et d'achat maintenant, paiement plus tard (BNPL) - Applications les plus populaires - Somalie

GoCardless

gocardless.com

GoCardless a pour mission de devenir le réseau mondial de paiement bancaire. Libérer les particuliers et les entreprises des frustrations et du coût des méthodes de paiement obsolètes, grâce à des solutions de paiement bancaire direct simples et sécurisées. Collectez des paiements instantanés et uniques. Ou des paiements récurrents automatisés. Et utilisez nos modules complémentaires pour récupérer automatiquement les paiements échoués (récupération de 70 % en moyenne) et lutter contre la fraude sans compromettre l'expérience de paiement de vos clients. Avec GoCardless, vous économisez du temps et de l'argent, gagnez et fidélisez plus de clients, êtes payé à temps et réduisez le stress. Plus de 75 000 entreprises dans le monde nous font confiance pour effectuer leurs paiements, notamment des noms internationaux comme DocuSign, Carrefour, Norwegian Refugee Council, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey et le HCR. Nous leur permettons de collecter des paiements dans plus de 30 pays, traitant plus de 30 milliards de dollars chaque année. Et nos produits s'adaptent à la manière dont vous souhaitez les utiliser : que vous souhaitiez les utiliser seuls grâce à notre tableau de bord en ligne facile à utiliser, vous connecter à l'un des plus de 350 systèmes que vous utilisez peut-être déjà pour gérer votre entreprise, ou créer votre propre intégration personnalisée avec notre API. Nous participons à cette mission depuis 2011 et disposons désormais d’une incroyable équipe de plus de 700 experts en paiements au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Australie. En fait, vous avez peut-être déjà entendu parler de nous : nous avons été couverts par la BBC, le Financial Times, TechCrunch, le Wall Street Journal, Les Echos, le Börsen Zeitung, l’Australian Financial Review et des centaines d’autres. Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur gocardless.com