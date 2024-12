Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de paiement échelonné et d'achat maintenant, paiement plus tard (BNPL) - Applications les plus populaires - Malaisie

Les logiciels de paiement échelonné et d'achat immédiat, payant plus tard (BNPL) permettent aux entreprises d'offrir à leurs clients la possibilité d'acheter des produits et des services via une série de paiements réguliers. Ces solutions sont intégrées aux boutiques en ligne ou intégrées à un logiciel de facturation, offrant des options de paiement flexibles. Cette flexibilité peut aider les entreprises à attirer de nouveaux clients et à augmenter les ventes d'articles plus chers dans leurs magasins de commerce électronique. Les fournisseurs de Marketplace comme Etsy et eBay bénéficient également du BNPL, car il permet aux vendeurs de recevoir des paiements échelonnés. Pour fonctionner efficacement, ces outils doivent s'intégrer aux plateformes de commerce électronique pour offrir des options de paiement échelonné à la caisse et aux passerelles de paiement pour traiter les paiements. De plus, toutes les données de paiement doivent être synchronisées avec les systèmes financiers, ce qui nécessite une intégration avec un logiciel de comptabilité.