Emplifi est la principale plateforme CX unifiée conçue pour rassembler le marketing, les soins et le commerce afin d'aider les entreprises à combler l'écart en matière d'expérience client. Emplifi est une entreprise mondiale avec plus de 20 ans d'expertise industrielle qui aide plus de 20 000 marques, telles que Delta Air Lines, Samsung et Ford Motor Company, à offrir à leurs clients des expériences exceptionnelles à chaque point de contact de leur parcours client. Le Social Marketing Cloud d'Emplifi permet aux marques d'interagir, de communiquer, de construire et de s'adapter au monde dynamique des médias sociaux. Plateforme intuitive, tout-en-un et conviviale, les équipes s'intègrent rapidement et commencent à travailler avec l'interface utilisateur conviviale et primée et tous les outils et flux de travail nécessaires pour planifier, programmer, publier et mesurer les résultats sur tous les canaux sociaux. De puissants outils d'écoute mesurent le pouls. Les outils de gestion de communauté et d'écoute basés sur l'IA génèrent des informations sur la concurrence, les tendances, les influenceurs, les abonnés et les comportements afin que les spécialistes du marketing appliquent le bon contenu au bon public. Des analyses et des informations de premier ordre Les équipes sociales de Rockstar prouvent facilement leurs résultats grâce à des informations approfondies issues d'analyses puissantes et de rapports personnalisés sans précédent pour aller au-delà des bases et obtenir de véritables résultats commerciaux. Service et assistance intégrés sur les réseaux sociaux Des outils intuitifs et sans apprentissage de service client sur les réseaux sociaux aident les équipes à mieux aider les clients lorsqu'ils font la queue, acheminent et résolvent en un instant sur les réseaux sociaux. Achats vidéo en direct ShopStream intégrés Éblouissez vos clients avec des expériences d'achat vidéo en direct. Alimentez votre parcours d'achat numérique pour amener vos clients de la navigation à l'achat.