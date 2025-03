Plateformes de marketing d'influence - Applications les plus populaires - Turquie

Meltwater

meltwater.com

Meltwater, pionnier de l'intelligence média, offre aux professionnels des relations publiques, de la communication et du marketing l'avantage informationnel dont ils ont besoin pour garder une longueur d'avance ainsi qu'une solution unique et intégrée pour être efficaces. En tant que seule solution tout-en-un pour les relations publiques et les médias sociaux, plus de 30 000 entreprises utilisent l'intelligence médiatique et sociale de Meltwater pour rester au courant de milliards de conversations en ligne et extraire des informations pertinentes pour gérer stratégiquement leurs marques. Avec près de 20 ans d'expérience dans l'analyse de données, Meltwater se consacre à un service personnalisé et mondial fondé sur l'expertise locale de 60 bureaux répartis sur six continents. Nos clients peuvent surveiller la couverture médiatique à la fois sur l’actualité et sur les réseaux sociaux. Nous suivons plus de 300 000 sources d'information en ligne, avons des partenariats pour la surveillance de la presse écrite et de la diffusion et écoutons les conversations sociales, en temps réel, sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, les commentaires, les sites d'avis, les forums, les forums de discussion et plus de 300 millions. blogs. Nous aidons nos clients à analyser facilement la couverture médiatique et sociale, avec des mesures à la fois qualitatives et quantitatives. Notre bibliothèque de widgets en constante expansion permet aux clients de créer de manière transparente des tableaux de bord pour les aider à visualiser la couverture médiatique et à rendre compte du retour sur investissement de leurs efforts de relations publiques et de marketing. Tout est interactif et exportable, pour donner le contexte derrière les chiffres. Intelligence média pour les relations publiques Avec plus de 300 000 sources et la plus grande bibliothèque de contenu premium, surveillez et analysez en temps réel chaque élément de couverture médiatique pertinent depuis les publications en ligne, la presse écrite, les réseaux sociaux, les stations de télévision et de radio. Connectez-vous avec des influenceurs et des journalistes et suivez votre sensibilisation. Solutions sociales pour les spécialistes du marketing La division Social, anciennement Sysomos (acquise en avril 2018), propose des solutions de données complètes et intégrées pour piloter votre stratégie sociale. Recherchez et surveillez plus de 200 milliards de conversations sociales avec des requêtes illimitées et sans limite de données, engagez-vous et publiez à partir d'une seule plateforme, trouvez facilement des influenceurs sociaux, explorez les informations sur les consommateurs et découvrez les communautés qui mènent les conversations sociales. Solutions personnalisées pour l'entreprise L'équipe Enterprise Solutions veille à ce que même les livrables les plus complexes soient satisfaits rapidement et efficacement par notre équipe d'experts et d'analystes du secteur. Meltwater propose des services professionnels et des offres haut de gamme aux plus grandes marques mondiales.