Plateformes de marketing d'influence - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

CreatorDB est une plateforme de marketing d'influence permettant aux utilisateurs de découvrir des influenceurs, d'analyser les marchés et de suivre les campagnes, avec plus de 3 millions d'influenceurs, plus de 130 filtres, plus de 500 sujets et près de 9 000 niches. CreatorDB offre aux utilisateurs un accès granulaire au marketing d'influence et vise à leur permettre de découvrir le bon influenceur à l'aide de plus de 130 critères de recherche. De plus, les utilisateurs peuvent : Comparer les résultats de chaque créateur avec les résultats moyens de leur sujet en quelques secondes pour les comparer. Suivez les campagnes, individualisez tous les contenus liés à une marque et obtenez des informations agrégées. Suivez la concurrence avec la section Marque, où vous pouvez voir ce qu'ils font et comment leur contenu fonctionne. Découvrez les performances du contenu autour de divers sujets pour décider quand et où vous engager. Accédez à des données détaillées sur les créateurs et les données démographiques des sujets, et assurez-vous de toujours parler aux bonnes personnes. Tous les services CreatorDB sont disponibles via notre SaaS et l'intégration API pour se combiner au mieux avec votre flux de travail actuel. CreatorDB propose également des services d'agence avec une gestion de campagne de bout en bout en interne. Le fournisseur déclare que l'équipe de son agence parle couramment 11 des langues les plus parlées, ce qui en fait une solution viable pour les campagnes transfrontalières.