Plateformes de marketing d'influence - Applications les plus populaires - Rwanda

influData

infludata.com

influData permet la recherche et l'analyse approfondies de plus de 20 millions d'influenceurs et de leurs audiences sur Instagram, TikTok, YouTube et YouTube Shorts, associées à une gestion de campagne complète et personnalisable avec des fonctionnalités de suivi, de reporting et d'écoute sociale. L'outil a déjà fait ses preuves dans plus de 5 000 campagnes et convient aux agences, marques et entreprises, quelle que soit leur taille. Dans notre recherche basée sur l'IA, vous pouvez choisir parmi plus de 50 critères de recherche et de filtrage pour les créateurs, les audiences et le contenu. influData fournit des informations précieuses sur le potentiel d'un influenceur pour les campagnes publicitaires, basées sur l'engagement, la valeur des médias intelligents, la croissance des abonnés et bien plus encore, fournit des informations précises sur les abonnés et distingue les vrais abonnés des faux. En plus du suivi et du reporting des campagnes et des créateurs individuels, la gestion complète des campagnes offre, entre autres, des tableaux de bord personnalisables, des analyses sémantiques et communautaires, garantissant que votre campagne résonne véritablement de manière authentique auprès du public cible, et fournit des avertissements de tempête basés sur ces analyses. Des informations supplémentaires sur l'audience ainsi que sur la croissance de la marque et le suivi des concurrents sont également incluses. L'efficacité de l'outil est évidente à travers de nombreux clients satisfaits, notamment des marques réputées telles que Kia, Purelei, Teufel, L'Osteria, OBI, Deichmann, Gymondo, Beiersdorf, Sky, Villeroy & Boch, Babor, MotelOne, Jägermeister, Flaconi et Henkel.