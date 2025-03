Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Plateformes AR industrielles - Applications les plus populaires

Les plates-formes industrielles de réalité augmentée (AR) sont utilisées pour améliorer les flux de travail opérationnels de la main-d'œuvre des secteurs industriels. En tirant parti du contenu AR interactif, ces plateformes améliorent la productivité, l'efficacité et la sécurité des employés. Les utilisateurs de logiciels AR industriels sont habilités à intégrer leur propre contenu AR, généralement créé à l'aide d'un SDK AR, et à le stocker dans la plate-forme pour plus d'accessibilité. De plus, ce logiciel facilite le déploiement simultané vers plusieurs utilisateurs. Ces plates-formes facilitent la numérisation d'objets du monde réel, permettant aux utilisateurs de superposer des balises et des annotations, facilitant ainsi une formation sur le terrain plus efficace. De plus, les employés peuvent facilement accéder à la documentation essentielle selon leurs besoins. Beaucoup de ces outils intègrent également des fonctionnalités d'accès vidéo, permettant aux membres de l'équipe distants de visualiser le point de vue de l'utilisateur en temps réel. Il est important de distinguer la RA industrielle des logiciels de simulation de formation AR, car ces derniers ne sont pas spécifiquement adaptés aux applications industrielles.