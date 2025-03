Plateformes AR industrielles - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning est une société de logiciels en tant que service (SaaS) B2B spécialisée dans l'assistance à distance. Il fournit des services de collaboration vidéo de nouvelle génération qui permettent aux experts d’une entreprise de travailler virtuellement côte à côte avec toute personne ayant besoin d’aide, partout dans le monde. La solution cloud de l’entreprise applique des fonctionnalités de réalité augmentée, notamment la fusion de deux flux vidéo et l’utilisation d’annotations 3D pour améliorer les communications en temps réel et résoudre des problèmes difficiles. Help Lightning est utilisé pour l’installation, l’inspection, la formation, l’entretien et la réparation d’équipements et de produits complexes. Avec Help Lightning, les clients constatent des améliorations immédiates des performances, notamment une augmentation des taux de réparation dès la première fois, moins de déplacements de camions, une capacité de main-d'œuvre accrue et une augmentation de la satisfaction du client final tout en améliorant les revenus et la marge des services.