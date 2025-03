Logiciel de réponse aux incidents - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Blumira

Blumira fournit la seule plateforme de cybersécurité capable d'aider les PME à prévenir une violation. Nous aidons les équipes informatiques réduites à protéger leurs organisations contre les ransomwares et les violations grâce à une plateforme SIEM+XDR ouverte. Notre solution tout-en-un combine SIEM, visibilité des points finaux et réponse automatisée pour réduire la complexité, offrir une large visibilité et accélérer notre temps de réponse. Notre plateforme automatisée détecte et contient immédiatement les menaces, allégeant ainsi la charge des équipes informatiques qui ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24. La plateforme comprend : - Des détections gérées pour une recherche automatisée des menaces afin d'identifier les attaques à un stade précoce - Une réponse automatisée pour contenir et bloquer les menaces immédiatement - Un an de conservation des données et une option d'extension pour satisfaire à la conformité - Des rapports et des tableaux de bord avancés pour l'investigation et une enquête facile - Agent léger pour la visibilité et la réponse des points finaux - Prise en charge des opérations de sécurité (SecOps) 24h/24 et 7j/7 pour les problèmes prioritaires critiques