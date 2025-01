Logiciel de réponse aux incidents - Applications les plus populaires - Guinée

OneTrust

Trust Intelligence Platform aide les organisations à connecter les données, les équipes et les processus. La mission de OneTrust est de permettre une utilisation responsable des données et de l’IA. Sa plateforme simplifie la collecte de données avec consentement et préférences, automatise la gouvernance des données avec une gestion intégrée des risques en matière de confidentialité, de sécurité, d'informatique/technologie, de tiers et d'IA, et active l'utilisation responsable des données en appliquant et en faisant respecter les données. politiques sur l’ensemble du parc de données et de leur cycle de vie. OneTrust prend en charge une collaboration transparente entre les équipes de données et les équipes de gestion des risques pour favoriser une innovation rapide et fiable. Reconnu comme pionnier et leader du marché, OneTrust possède plus de 300 brevets et sert plus de 14 000 clients dans le monde, allant des géants de l'industrie aux petites entreprises. * Consentement et préférences : rationalisez la gestion du consentement et des préférences pour la transparence des consommateurs. * Automatisation de la confidentialité : permettez une utilisation responsable tout au long du cycle de vie des données en opérationnalisant votre programme de confidentialité. * Tech Risk & Compliance : faites évoluer vos ressources et optimisez votre cycle de vie des risques et de la conformité. * Gestion des tiers : automatisez la gestion des tiers, de l'admission à l'évaluation des risques, en passant par l'atténuation, la surveillance continue et le reporting.