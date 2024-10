Logiciel de suivi des appels entrants - Applications les plus populaires - Chili Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de suivi des appels entrants attribue les appels téléphoniques entrants à leurs sources respectives en générant des numéros locaux et gratuits uniques pour les publicités, les emplacements de sites Web, les campagnes de paiement par clic et les mots clés. Cela permet aux organisations de surveiller l'efficacité de diverses sources de campagne pour générer des prospects. Ces solutions vont au-delà du suivi de base, offrant des fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement des appels, la surveillance, le routage et les systèmes de réponse vocale interactive pour qualifier les prospects et fournir des rapports détaillés. Principalement utilisés par les équipes marketing, les produits de suivi des appels entrants facilitent la mesure du succès d'une campagne marketing spécifique. Ils fournissent des rapports et des analyses complets sur le retour sur investissement et l'optimisation des campagnes. S'intégrant parfaitement aux outils d'analyse numérique et de publicité, ils facilitent l'intégration des conversions hors ligne dans les entonnoirs de conversion globaux. De plus, ils s'intègrent souvent au logiciel CRM pour enregistrer et suivre efficacement les prospects pour les équipes marketing et commerciales. De plus, les logiciels de suivi des appels entrants peuvent inclure des fonctionnalités de suivi des appels sortants, couramment utilisées par les commerciaux.