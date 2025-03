Logiciel de reconnaissance d'images - Applications les plus populaires

Emozo Labs

emozo.ai

La plateforme DIY Research & Feedback Collection d'Emozo utilise des informations comportementales et émotionnelles pour aider les clients à prendre les bonnes décisions pour tout le contenu numérique. En combinaison avec nos services de conseil et nos panels, nous aidons nos clients à aller au-delà de l’analyse traditionnelle des données clients et à plonger dans le cœur et l’esprit des clients pour comprendre l’efficacité et l’impact de tout le contenu numérique. Nous aidons nos clients à créer et à déployer du contenu numérique plus pertinent – ​​publicités, applications, contenu multimédia en streaming, etc., sur n'importe quel canal – Web, mobile, médias sociaux, télévision, etc. Nous utilisons les informations issues des clients pour résoudre les problèmes de marque, de messagerie, et faire face à des défis. Notre nouvelle méthode consistant à combiner les réponses inconscientes (attention et émotion) et déclarées (questionnaire) aide les clients à comprendre très rapidement l'efficacité de tout contenu numérique. Nous exploitons l'IA pour permettre des recherches qualitatives à grande échelle et rapidement sur les appareils des clients. Sans que les clients et leurs clients n'aient besoin de télécharger, d'installer ou de maintenir quoi que ce soit. La plate-forme SaaS d'Emozo prend en charge les processus de conception-développement itératifs et offre une protection des données entièrement sécurisée pour les clients et leurs clients.