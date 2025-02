Logiciel de reconnaissance d'images - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Imagga

imagga.com

Imagga est une plate-forme d'API basées sur le cloud et sur site pour le marquage automatisé d'images et de vidéos destinée aux développeurs, aux entreprises et aux entreprises. La technologie d'Imagga aide les entreprises à donner un sens à leurs collections d'images et de vidéos dynamiques et à grande échelle. Actuellement (en octobre 2017), utilisé par plus de 11 500 développeurs et plus de 220 entreprises dans le monde et a reçu de nombreux prix et reconnaissances à l'échelle mondiale, tels que celui de meilleur fournisseur de technologie au South Summit '15 par SM le roi d'Espagne, champion mondial de l'information et des médias au monde. Summit Awards '16 par les Nations Unies et Global Innovator in Image Analytics '16 par IDC, entre autres. Pionnière et innovatrice mondiale dans le domaine du marquage d'images en tant que service, la société exploite son API cloud depuis 2011 et ses technologies phares de marquage automatique et de catégorisation automatique depuis 2013. En plus de sa technologie de reconnaissance d'images, Imagga fournit une plate-forme d'API basées sur le cloud pour la reconnaissance, le marquage et la catégorisation automatisés des images, qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer des applications et des solutions qui comprennent les images. La technologie pourrait également être fournie sous forme d’installation sur site, si nécessaire. La technologie de reconnaissance d’images d’Imagga automatise entièrement le processus d’attribution de mots-clés et/ou de catégories spécifiques à un domaine aux images. La solution est évolutive horizontalement et peut gérer toute la charge d’images qui doit être analysée et annotée. Il peut s’adapter aux besoins des clients grâce à une formation personnalisée et/ou une boucle de feedback. Enveloppé dans une API très simple à intégrer dans le cloud ou sur site, il peut passer en production en quelques heures.