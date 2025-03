Logiciel de vérification d'identité - Applications les plus populaires

Vouched

vouched.id

Vouched est une intelligence artificielle et une vision par ordinateur primées qui permettent la vérification de l'identité visuelle de bout en bout, le KYC, le KYP et la détection des fraudes en ligne en temps réel. Expert sur plus de 600 documents d'identité émis par le gouvernement dans plus de 70 pays, Vouched aide les banques, les ressources humaines et les prestataires de soins de santé à vérifier, intégrer et gérer de manière transparente l'identité des utilisateurs pour faciliter l'accès aux services les plus critiques de la vie.