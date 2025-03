Everlance

everlance.com

Everlance est un type de logiciel de kilométrage et de dépense qui aide les entreprises à réduire les coûts de remboursement, à gagner du temps et à offrir un avantage professionnel attrayant aux travailleurs mobiles. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Everlance est connu pour être facile à utiliser, facile à administrer et facile à faire avec. The end-to-end platform offers a complete vehicle reimbursement solution with: The #1-rated mileage tracking app on the App Store, featuring automatic, GPS-based mileage logs and built-in privacy protection Customizable reimbursement report approval flows and outlier flags Monthly, bi-monthly or bi-weekly employee reimbursement options Driver’s license and insurance verification Continuous Motor Vehicle Record (MVR) checks and driver safety training Integrated Gestion des dépenses avec visibilité à chaque étape, vous pouvez rembourser avec précision et efficacement vos employés pour leur kilométrage et leurs dépenses. De plus, obtenez de nouveaux informations sur la façon dont les employés passent leur journée, pour aider à accroître la responsabilité et à permettre une allocation plus efficace des ressources. Everlance prend en charge tous les types de programmes de remboursement de véhicules sans impôts à impôts. Que vous fournissiez actuellement des voitures d'entreprise, que vous utilisiez des processus manuels ou que vous veniez d'un autre fournisseur, l'équipe d'experts d'Everlance peut vous aider à déterminer les bons programmes pour votre entreprise et à maintenir la conformité IRS. Remboursements personnalisés à taux fixe et variable (FAVR), y compris les cents de développement des taux par mile (CPM) remboursements comptables allocations de flotte de flotte Chaque client a un gestionnaire de réussite du client nommé qui sert de point de contact unique et mène vos avis commerciaux trimestriels. Le service d'assistance est disponible 7 jours par semaine par téléphone, chat et e-mail pour vous soutenir, vous et vos employés, sur la route.