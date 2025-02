Logiciel de vérification d'identité - Applications les plus populaires - Slovénie

Plaid

Plaid est une plate-forme dotée d'une suite de produits qui permet aux développeurs de créer des applications financières capables d'interagir avec les comptes bancaires, d'exécuter des paiements et de gérer les risques. Il permet à un utilisateur d'authentifier et de lier facilement son compte bancaire à n'importe quelle application et d'utiliser des fonctionnalités de type bancaire à partir de cette application. Avec Plaid, vous pourrez développer des applications qui se synchronisent avec les comptes bancaires des utilisateurs pour suivre et gérer leurs budgets et transférer des fonds. Essentiellement, il sert de lien entre les banques et les technologies financières. Plusieurs marques réputées comme Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood et Level Money utilisent actuellement les produits et solutions de Plaid. Dans le cas du populaire service RH intégré en ligne Gusto, il utilise la fonctionnalité de chambre de compensation automatisée (ACH) de Plaid pour alimenter son service de dépôt direct de paie. D'autres fintechs telles que l'application de budgétisation Level Money utilisent la plate-forme pour consolider et nettoyer les données des différents comptes bancaires des utilisateurs afin de les aider à gérer et budgétiser leur argent. Au sens large, Plaid couvre des segments critiques des services financiers, notamment la configuration des paiements et la validation des données financières. Il peut vous aider à organiser et à exécuter des paiements ACH, à collecter des données de transaction, à valider l'identité des utilisateurs, à examiner les données sur l'emploi et les revenus, à évaluer le risque des utilisateurs et à intégrer des intégrations bancaires directement dans les flux des emprunteurs. Développer votre propre application n'a jamais été aussi simple : avec seulement quelques lignes de code, vous pouvez intégrer Plaid dans tout ce que vous construisez. Aperçu des avantages de Plaid : Meilleure authentification ACH L'authentification des comptes pour les paiements interbancaires est rendue plus simple, plus rapide et plus conviviale. Vous pourrez authentifier instantanément les transferts sans attendre les micro-dépôts et réduire les transactions échouées en authentifiant et en orientant les utilisateurs vers ACH. Cela se traduit par une expérience utilisateur transparente puisque vous pouvez configurer les utilisateurs en fonction des informations qu'ils connaissent déjà, éliminant ainsi la recherche de chéquiers. Il augmente également les conversions en vous permettant de déployer un flux optimisé pour les mobiles qui convertit bien mieux. Vérifiez les soldes en temps réel Travailler avec des données financières est simplifié avec Plaid. En quelques étapes seulement, vous pouvez extraire des données historiques et un solde en temps réel, et obtenir des informations sur le solde actuel et disponible ainsi que des détails sur l'état et le type de compte. Vous pouvez vérifier en un instant les soldes de vos utilisateurs chaque fois que vous devez effectuer un virement. Il aide à prévenir les découverts et permet le préfinancement des transactions avec un aperçu des soldes. De plus, en obtenant une visibilité sur les fonds disponibles avant votre transfert, vous évitez les frais de fonds insuffisants (NSF), réduisant ainsi, voire éliminant carrément, les coûts de fraude. Réduire la fraude bancaire Plaid vous permet d'utiliser les données bancaires pour vérifier les identités et réduire la fraude bancaire. Vous pouvez justifier l’identité des utilisateurs telles que le nom, le numéro de téléphone, l’adresse et l’adresse e-mail, et vérifier les informations par rapport à ce qui figure dans les dossiers de la banque. Vous serez en mesure de connaître vos utilisateurs grâce à une simple vérification d'identité qui est encore facilitée par des formulaires à remplissage automatique basés sur les informations du titulaire du compte enregistrées auprès de la banque. Transactions propres et catégorisées La gestion de l'argent est rationalisée lorsque vous obtenez des données de transaction propres et catégorisées remontant jusqu'à 24 mois. Vous obtiendrez de meilleurs détails sur les transactions lorsqu’elles seront placées dans le contexte des informations de géolocalisation, de commerçant et de catégorie. Avec des données fiables en temps réel qui remontent aussi loin que possible, vous obtenez des informations précieuses pour mieux servir vos clients et réduire les coûts grâce à des connexions à faible latence qui ne nécessitent pas de ressources techniques supplémentaires. Vérifiez les actifs de l'emprunteur directement à partir de la source. Les emprunteurs peuvent lier leurs comptes bancaires en quelques secondes pour maximiser les conversions. Vous bénéficiez de vitesses de traitement rapides grâce à une technologie intégrée qui connecte de manière transparente Plaid à votre propre expérience afin de réduire les frictions pour l'emprunteur. L'engagement en faveur de la sécurité, tel que l'utilisation du cryptage AES 256 bits de niveau entreprise, associé à des tests de pénétration du réseau et à des examens de sécurité réguliers, accélère également les connexions.