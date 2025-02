Logiciel de gestion d'idées - Applications les plus populaires - Turkménistan

Hives.co

hives.co

La plateforme prête à l'emploi pour impliquer les employés et rassembler facilement des idées de toute votre organisation. --- Hives a commencé avec une idée simple : les connaissances et l'expérience doivent être partagées. Il était une fois une équipe de consultants qui aidaient les organisations à créer un lieu de travail numérique meilleur et plus efficace. Cependant, nous avons compris très tôt que beaucoup de nos clients avaient du mal à permettre à leurs collaborateurs d'exprimer leurs opinions et de partager des idées d'amélioration. Il leur manquait tout simplement un modèle permanent de changement constant. Et sans un moyen simple de rassembler des idées, le changement se produirait lentement et la santé (et la richesse) de l’organisation serait menacée. Le concept fonctionne en fait un peu comme une ruche. Au fait, saviez-vous que la ruche est un symbole couramment utilisé pour l’industrie et la coopération ? Et c’est tout à fait logique, car dans une ruche, chaque abeille a un but et une tâche spécifique, et elles travaillent toutes ensemble. Et tout comme une ruche, le bien-être et la culture d’une organisation dépendent des abeilles occupées qui la composent. Une ruche fonctionne ainsi : sa structure interne s'appelle un nid d'abeilles et elle est constituée d'une masse de cellules prismatiques hexagonales composées de cire d'abeille, créant un motif fondamental d'une réelle efficacité géométrique. Les abeilles elles-mêmes récoltent le nectar et autres jus sucrés des fleurs, qui se transforment en miel dans leur corps. Le miel lui-même est ensuite stocké dans les cellules de ladite cire d'abeille. Cela vous semble familier ? Le processus de collaboration, dans un but précis, pour récolter du nectar et le transformer en miel est assez similaire à la façon dont nous, les humains, coexistons et coopérons. Nous prospérons lorsque nous travaillons pour une organisation dotée de bases solides et de processus de travail efficaces. Nous voulons faire partie de quelque chose de plus grand et nous voulons contribuer là où nous le pouvons. Nous recueillons de l'inspiration et des impressions tout au long de la journée, et celles-ci se transforment en idées concrètes au moment où on s'y attend le moins. Mais où ces idées sont-elles censées être exploitées et récoltées ? C’était le défi de chaque organisation avec laquelle nous avons parlé. Nous avons donc décidé de créer une solution à ces problèmes et de créer un outil qui donnerait aux entreprises la possibilité de responsabiliser leurs employés d'une manière qu'elles ne croyaient même pas possible.