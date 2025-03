Booxpace

Une application de réservation de bureaux offrant des solutions flexibles, sûres et orientées employés qui s'adaptent aux modèles économiques en évolution. Créez votre propre espace de travail Permettez à vos employés d'utiliser Booxpace pour planifier rapidement leurs horaires de bureau depuis n'importe où en fonction de leurs besoins et faire des réservations pour eux-mêmes et leurs coéquipiers. • Définition de l'espace de travail • Gestion de la capacité et des réservations • Contrôle maximum des jours Communiquer Utilisez Booxpace pour informer vos employés, faire des suggestions intelligentes et gérer vos réservations d'événements et de formations. • Notifications mobiles • Annonces internes • Trucs et astuces Mesurez et améliorez Mesurez la demande de vos ressources grâce à diverses analyses de la façon dont vos employés utilisent votre bureau et développez des stratégies pour améliorer l'efficacité de vos ressources. • Zones les plus fréquemment utilisées • Répartition des personnes par emplacement • Gestion de la demande (salle à manger, parking, etc.) Incluez vos employés Permettez à vos employés d'utiliser Booxpace pour planifier rapidement leurs horaires de bureau en fonction de leurs besoins et faire des réservations pour eux-mêmes. et ses coéquipiers. • Réservation pour les coéquipiers • Réservation d'espace de travail commun • Planification d'activités sociales N'oubliez pas vos animaux La fonction « Bring My Pet » vous permet d'amener vos animaux de compagnie au bureau et de les laisser socialiser avec vous.