Logiciel d'activation hybride - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Élevez la gestion de votre espace de travail à de nouveaux sommets avec Whatspot. Parfait pour les entreprises, les espaces de coworking, les universités et les institutions publiques, nous proposons une solution dynamique pour tous vos besoins de réservation - des bureaux aux salles (de réunion) et aux espaces de stationnement tout en restant facile à utiliser. Whatspot est gratuit pour toujours pour 3 espaces et jusqu'à 15 utilisateurs! Découvrez l'efficacité inégalée avec notre plate-forme intuitive gratuitement et développez chaque fois que vous ressentez le besoin de mettre à l'échelle. Notre prix est conçu avec l'évolutivité à l'esprit, les plans offrent une structure de prix flexible en fonction de votre utilisation. Bénéficier de: cartes interactives, application mobile, codes QR en milieu de travail, accès facile aux visiteurs, processus d'approbation, statistiques d'utilisation de l'espace. Rationalisez votre espace, simplifiez les réservations et optimisez l'utilisation des ressources, tout en améliorant l'expérience utilisateur. Choisissez Whatspot pour un espace de travail plus intelligent et plus organisé. Ce que vous obtenez: Whatspot vous aidera rapidement et facilement à trouver une date appropriée pour une réservation afin qu'elle ne se heurte pas aux autres. Les réservations instantanées, sur place - activent les réservations instantanées en déplacement avec une analyse simple, répondant aux besoins rapides des bureaux professionnels et des réservations d'espace visuelles - gérer les réservations de bureau chaud facilement en utilisant des plans de parquet interactifs. Créez un environnement de travail dans lequel les équipes et les individus peuvent travailler efficacement. Voir en temps réel quels bureaux sont disponibles, qui est au bureau et où les coéquipiers sont assis. Mettre les réservations à la disposition du public - permettez aux visiteurs et aux partenaires externes de réserver des salles de réunion, des bureaux et d'autres ressources de l'entreprise partagées facilement et sans avoir besoin de créer un compte. Le tout sous votre contrôle. Toutes les réservations en un seul endroit - ont un aperçu parfait de tous vos propres réservations et de votre entreprise sous la forme d'un calendrier ou d'un programme quotidien. Il est toujours à portée de main sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur. Contrôle total, Insight en temps réel - Gérer qui peut accéder aux ressources, approuver ou rejeter les réservations. Gardez une trace de l'utilisation de l'espace en temps réel, vous savez donc toujours quelles ressources sont utilisées quand et par qui. Rapports d'utilisation détaillés pour une facturation précise - Élevez votre précision de facturation avec nos rapports d'utilisation détaillés. Qu'il s'agisse de facturer des bureaux chauds ou des salles de réunion, notre logiciel fournit des données précises, garantissant que chaque heure est prise en compte.