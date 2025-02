Logiciel d'activation hybride - Applications les plus populaires - Slovénie

Yoffix

yoffix.com

Vous souhaitez optimiser l’utilisation du bureau et créer un environnement de travail hybride agréable que les employés adorent ? Grâce à notre plateforme de travail centrée sur les personnes, les employés peuvent facilement planifier leurs journées de travail et réserver des bureaux, des chambres et des parkings partagés, tandis que les entreprises peuvent suivre, gérer et optimiser leurs actifs de bureau. Yoffix est facile à configurer (quelques heures seulement), intuitif à utiliser, personnalisable et parfaitement intégré à Microsoft Teams et Slack. Notre application de gestion de bureau est une solution intuitive conçue pour optimiser l'utilisation de l'espace de travail, augmenter la productivité des équipes et offrir de la flexibilité dans l'environnement de travail dynamique d'aujourd'hui. Il s'adresse aux entreprises de toutes tailles, des petites équipes aux grandes entreprises. Yoffix offre tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser le travail hybride : - Planification des journées de bureau et à distance pour motiver les employés à revenir au bureau - Plans d'étage 3D interactifs - Option d'accès restreint à toutes les ressources du bureau - Réservation de bureau en 1 à 2 clics (horaire, (réservations hebdomadaires répétables ou sur plusieurs jours) - Vérifiez qui est au bureau demain et trouvez vos collègues sur place - Réservation de salle avec synchronisation bidirectionnelle avec Outlook - Réservation de places de parking intégrée de manière transparente dans l'UX de réservation de bureau - Réservations d'équipe pour amener vos équipes ensemble et optimisons l'utilisation hebdomadaire du bureau - Analyses du lieu de travail et statistiques de présence - Règles hybrides personnalisées, enregistrement au bureau et notifications. Gérez facilement votre travail hybride au sein de Microsoft Teams, intégré à AD et Outlook. Bénéficiez d'intégrations supplémentaires avec vos outils de collaboration et vos modules complémentaires SIRH et matériels (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Avantages : - Réservation de bureaux que les gens aiment et utilisent - Installation facile en quelques heures et intégration intuitive - Contrôle total sur la configuration hybride et la fréquentation des bureaux - > 30 à 50 % d'espace de bureau et optimisation des coûts - Conforme au RGPD et aux comités de travail - Essai gratuit sans carte de crédit requise Choisissez Yoffix pour favoriser la croissance, l'efficacité et une main-d'œuvre satisfaite.