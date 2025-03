Logiciel SGRH et GCH - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Arcoro

arcoro.com

Les entreprises de construction et les entrepreneurs ont des besoins particuliers en matière de gestion de la main-d'œuvre, et Arcoro propose une suite de logiciels RH modulaires pour la construction qui permet aux entreprises d'y répondre avec succès. Arcoro est la seule entreprise de technologie des ressources humaines axée sur le secteur de la construction, offrant des solutions pour aider les entreprises à embaucher, gérer et développer leur main-d'œuvre de back-office, professionnelle et spécialisée. La suite de modules d'Arcoro comprend : • Suivi des candidats • Intégration • Gestion de l'apprentissage • RH de base • Avantages sociaux • Suivi du temps et des présences ExakTime • Gestion de la rémunération • Gestion des performances et planification de la succession. Les entreprises peuvent choisir d'exploiter un ou tous les modules, et de nombreux clients commencent avec un ou deux et en ajoutent d'autres à mesure que leurs besoins évoluent ou que leur organisation se développe. Les modules de la suite Arcoro sont entièrement intégrés, mais ils s'intègrent également à d'autres technologies de construction, notamment les systèmes de gestion de projet, de gestion des effectifs et de comptabilité. Arcoro entretient des partenariats solides avec d'autres principaux fournisseurs de technologies de construction pour garantir une expérience transparente aux clients. Plus de 8 000 entreprises de construction et entrepreneurs de toutes tailles en Amérique du Nord comptent sur Arcoro pour les aider à répondre à leurs besoins en ressources humaines. Chaque jour, plus d'un million de professionnels de la construction se rendent et sortent d'un produit Arcoro. Arcoro s'efforce d'offrir la meilleure expérience aux employés sur le terrain et au bureau. Pour plus d’informations, veuillez nous rendre visite sur www.arcoro.com.