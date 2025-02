Logiciel SGRH et GCH - Applications les plus populaires - Tadjikistan

Paychex

paychex.com

Paychex, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions intégrées de gestion du capital humain pour les services de paie, d'avantages sociaux, de ressources humaines et d'assurance. En combinant sa technologie de technologie et de mobilité logicielle innovante en tant que service avec un service personnel dédié, Paychex permet aux propriétaires d'entreprises de petite et moyenne taille de se concentrer sur la croissance et la gestion de leur entreprise. Soutenu par plus de 45 ans d'expertise dans l'industrie, Paychex dessert environ 670 000 clients de paie au 31 mai 2019 dans plus de 100 emplacements aux États-Unis et en Europe, et en verse un employé du secteur privé américain sur 12. Paychex Flex est une solution RH tout-en-un conçue avec une simplicité à l'esprit. Avec la technologie qui se développe et change avec votre entreprise, PayChex a la bonne combinaison de solutions commerciales innovantes et de soutien dédié pour vous aider à atteindre vos objectifs, où que votre entreprise se déroule. * Embaucher, payer, gérer et retenir les employés en toute confiance * Soyez un soutien expérimenté et primé où et quand vous en avez besoin avec notre équipe de soutien en direct 24/7/7/365 * Restez en avance sur la modification des lois et des réglementations avec nos experts en conformité * Accédez à vos informations sur la route avec l'application Mobile Paychex Flex * Gestion des talents: recrutez, conservez et développez les meilleurs talents à partir d'une seule plate-forme RH et rationalisez votre processus d'embauche et d'intégration. ​ * Gestion des effectifs: améliorer l'efficacité et la productivité des employés avec nos ressources vitales de gestion de la main-d'œuvre. ​ * Payrol et soutien financier: payer facilement les employés et gérer les taxes, les dépenses et plus encore, afin que vous puissiez continuer à vous concentrer sur votre entreprise. ​ * Avantages sociaux: attirer et conserver les meilleurs talents en offrant des avantages sociaux appréciés tout en simplifiant votre administration de plan. ​ * Externalisation du PEO et des RH: soutenez votre entreprise tout au long du cycle de vie des employés avec nos solutions d'externalisation RH complètes. ​ * Expérience des employés: économisez du temps et améliorez la précision en donnant aux employés l'accès aux RH en libre-service, à la formation et aux outils financiers. ​ * INTERGATIONS: Connectez-vous et partagez automatiquement et partagez les données entre votre logiciel et Paychex Flex. Choisissez le bon niveau de technologie et le soutien à votre entreprise maintenant - tout en gardant la capacité de croître à mesure que vos besoins changent. Voyez pourquoi Paychex est la plus grande entreprise RH pour les petites et moyennes entreprises et laissez-nous simplifier votre expérience de paie.