Logiciel SGRH et GCH - Applications les plus populaires - Danemark

Les systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH) et les logiciels de gestion du capital humain (HCM) sont des plates-formes complètes dans le domaine de la technologie RH, englobant des fonctionnalités dans diverses catégories de logiciels RH. Le SGRH sert de système intégré et modulaire pour gérer tous les aspects des informations sur les ressources humaines. Les entreprises utilisent le SIRH pour rationaliser les fonctions RH critiques telles que le recrutement, les évaluations de performances et la formation des employés dans un cadre centralisé, facilitant ainsi une gestion et un reporting RH efficaces. Généralement adoptées par les services RH des grandes entreprises, les suites HRMS sont conçues avec une structure modulaire qui permet une personnalisation pour répondre aux exigences organisationnelles spécifiques. Ces systèmes peuvent être mis en œuvre soit sous forme de suites entièrement intégrées, soit sous forme de modules individuels, qui peuvent être intégrés à d'autres solutions logicielles RH de pointe. Les principales fonctionnalités couramment trouvées dans le SGRH comprennent la gestion des ressources humaines de base, les outils de recrutement, les capacités de gestion des performances et les fonctionnalités du système de gestion de l'apprentissage (LMS) d'entreprise.